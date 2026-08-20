Розарий со 150 сортами цветов, лаунж-зона и новые беседки: что еще появится в восстановленном Екатерингофском парке

В западной части парка установят беседки по мотивам утраченных Львиного и Мавританского павильонов, а также павильона «Ферма». Появится зона памяти Первой морской победы России в Северной войне под командованием Петра I. Главный вход оформят протяженной ажурной аркадой из металлических конструкций.

На Цветочный остров вернется розарий, где в XIX веке выращивали около 150 сортов роз. Планировку с извилистыми дорожками и цветниками воссоздадут на основе сохранившихся описаний.

Также Смольный обещает сохранить растущие в парке деревья возрастом 200-250 лет — дубы и липы, а новыми растениями «органично дополнить исторический ландшафт». Проект предусматривает ремонт Большого пейзажного пруда, Петровского канала, двух Круглых и двух Кольцевых прудов.

Отреставрировать Екатерингофский парк за пять лет должны по мировому соглашению, заключенному между Комитетом по охране памятников и СПбГКУ «Парк “Екатерингоф”», писал в начале августа «Деловой Петербург». Контракт на разработку проекта, который оценили в 49,5 млн рублей, с «М.Г.Прайват Реконстракшн» ответственное за реставрацию учреждение подписало еще в августе 2024 года.