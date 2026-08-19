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Реставрации

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Флагодержатели вернулись на фасады особняка Мюргед в ходе реставрации

Кованые кронштейны установили в пустовавшие ниши на фасаде дома №44 на улице Чайковского, обратил внимание журналист Собака.ru.

Кованные кронштейны на фасаде дома №44 на улице Чайковского
Инна Метелькова / Собака.ru

Кованные кронштейны на фасаде дома №44 на улице Чайковского

Инна Метелькова / Собака.ru
Так выглядели ниши до установки флагодержателей
Инна Метелькова / Собака.ru

Так выглядели ниши до установки флагодержателей

Похожие металлические конструкции можно увидеть на архивных снимках особняка, сделанных в середине XX века. В последние два десятилетия флагодержателей на фасаде не было — это следует из панорам «Яндекс Карт». Теперь их восстановили в ходе реставрационных работ.

Самые старые петербургские флагодержатели изготовили в середине XIX века. Во время строительного бума 1880-х годов их начали устанавливать на большинстве зданий: на Рождество, Пасху и другие праздники улицы украшали флагами. После революции флаги стали обязательной частью оформления города к государственным праздникам. Большинство кронштейнов сегодня используют только в качестве украшений фасадов, которые сохраняют дух эпохи.

Особняк Мюргед, также известный как особняк Синельникова, построили в 1891 году по проекту архитектора Федора Соболевского. В 1909 году Антон Джиоргули разработал план надстройки здания.

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