Церковь, разрушенную в советские годы, заново построят в Петергофе

Архитектурный проект современной постройки предполагает однопрестольную церковь в византийско‑романском стиле с окнами исторической формы и шатровой крышей. Фасад облицуют клинкерным кирпичом.

В здании планируются молельный зал, алтарные помещения и крестильня. На территории храма разместят площадку для мероприятий, стоянку для автомобилей и хозяйственную площадку. Участок также благоустроят: озеленят, вымостят на нем дорожки, установят скамейки и освещение.

Церковь святых мучеников Хрисанфа и Дарьи в Петергофе построили в 1904 году. Спустя 20 лет храм частично разрушили. Позже до середины XX века его колокольню использовали как водонапорную башню. В 2001 году на месте здания построили часовню при Военно-транспортном университете железнодорожных войск. В начале 2018 года под воссоздание церкви власти Петербурга выделили участок площадью четыре тысячи квадратных метров. Землю на праве безвозмездного пользования на 10 лет предоставили приходу домового храма Святого апостола Андрея Первозванного.