Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Гости Дворцового парка в Гатчине могут увидеть колодец Ринальди после благоустройства — одну из старейших построек на этой территории

У посетителей парка больше полувека не было возможности разглядеть Восьмигранный колодец из-за забора и зарослей самосевных деревьев и кустарников. В 2026 году территорию вокруг него благоустроили, поэтому теперь гости могут разглядеть каменное сооружение, рассказали Собака.ru в пресс-службе музея-заповедника «Гатчина».

Восьмигранный колодец после благоустройства
Пресс-служба музея-заповедника «Гатчина»

Восьмигранный колодец после благоустройства

И до старта работ
Пресс-служба музея-заповедника «Гатчина»

И до старта работ

Работам предшествовали переговоры с «Водоканалом», так как сегодня Серебряное озеро, на берегу которого Ринальди оформил колодец, — это источник питьевой воды для растущего города, а значит, объект с особым режимом охраны. По этой причине гости музея-заповедника могут увидеть колодец лишь на расстоянии — таковы требования безопасности объектов водоснабжения. Когда стороны достигли соглашения, на основе архивных чертежей и фотографий, а также археологических изысканий специалисты составили проект благоустройства территории.

За 2025 год рабочие выпололи сорные растения, затем восстановили рельеф вокруг Восьмигранного колодца. С теплого сезона в 2026 году мастера отремонтировали щебеночные дорожки и покрытие из горной породы рапакиви, а также восстановили 10-метровый участок исторической дороги вдоль берега Серебряного озера. На верхней кромке площадки высадили 50 саженцев сирени французских исторических сортов. По краям дорожки, ведущей от Карпина пруда к лестнице Восьмигранного колодца, высадили два ряда гортензий.

Восьмигранный колодец — одно из старейших архитектурных сооружений в Гатчинском парке: его построили в 1770-е годы по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди — автора самого Гатчинского дворца. Своими причудливыми гранитными парапетами колодец украшает бьющий из-под земли ключ. В музее отмечают, что он чудом уцелел в период Великой отечественной войны.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: