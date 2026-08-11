Гости Дворцового парка в Гатчине могут увидеть колодец Ринальди после благоустройства — одну из старейших построек на этой территории

Работам предшествовали переговоры с «Водоканалом», так как сегодня Серебряное озеро, на берегу которого Ринальди оформил колодец, — это источник питьевой воды для растущего города, а значит, объект с особым режимом охраны. По этой причине гости музея-заповедника могут увидеть колодец лишь на расстоянии — таковы требования безопасности объектов водоснабжения. Когда стороны достигли соглашения, на основе архивных чертежей и фотографий, а также археологических изысканий специалисты составили проект благоустройства территории.

За 2025 год рабочие выпололи сорные растения, затем восстановили рельеф вокруг Восьмигранного колодца. С теплого сезона в 2026 году мастера отремонтировали щебеночные дорожки и покрытие из горной породы рапакиви, а также восстановили 10-метровый участок исторической дороги вдоль берега Серебряного озера. На верхней кромке площадки высадили 50 саженцев сирени французских исторических сортов. По краям дорожки, ведущей от Карпина пруда к лестнице Восьмигранного колодца, высадили два ряда гортензий.

Восьмигранный колодец — одно из старейших архитектурных сооружений в Гатчинском парке: его построили в 1770-е годы по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди — автора самого Гатчинского дворца. Своими причудливыми гранитными парапетами колодец украшает бьющий из-под земли ключ. В музее отмечают, что он чудом уцелел в период Великой отечественной войны.