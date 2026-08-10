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Реставрации

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Дом Полежаева из сериала Бортко по роману «Мастер и Маргарита» завершат реставрировать в этом году

Со стен дома на Старорусской, 5/3, где где не было скульптур, убрали строительные леса, сообщили в Комитете по охране памятников (КГИОП). Реставрацию лицевого и дворовых фасадов здания, признанного памятником регионального значения, за счет денег из городского бюджета проводят с 2023 года.

КГИОП

Работы затянулись в том числе из-за того, что в процессе капитального ремонта на скульптурах дома обнаружили многочисленные трещины и повреждения — пришлось заключать дополнительный договор с подрядчиком, объясняют в КГИОП. Первоначально здание планировали отреставрировать в 2025 году.

За три года мастера отреставрировали каменную штукатурку, перфорированный штукатурный каменный декор и гладкую штукатурную поверхность, восстановили часть керамической облицовки и лепного декора, ограждения балконов и ограждений мансардного этажа, отреставрировали ограды курдонера. На лицевых фасадах привели в порядок исторические фрамуги и восстановили дверные полотна — их установят на последнем этапе работ. Также специалисты починили крышу.

Лицевые фасады здания в стиле модерн отличаются сложным архитектурным и декоративным оформлением. В отделке лицевых фасадов использованы разноцветные керамические плитки светло-кремового оттенка в нижних частях и цвета бургунди — в верхних, терразитовая штукатурка, разнообразный лепной декор: картуши с гирляндами, маскароны, парные скульптуры в ренессансных одеждах.

КГИОП
КГИОП

Здание построено в 1913-1915 годах по заказу хлеботорговца, купца 1-й гильдии Михаила Полежаева по проекту архитектора Ивана Яковлева. Доходный дом был предназначен для разнообразных слоев населения: от зажиточных мещан и буржуа до представителей художественной интеллигенции, служащих и учителей. После Октябрьской революции доходный дом Полежаева национализировали и отдали под многокомнатное коммунальное жилье. Последний раз постройку ремонтировали в 1950-е годы.

Дом Полежаева был местом съемок телевизионной адаптации Владимира Бортко романа «Мастер и Маргарита». Здесь снимали сцену, в которой «черный воронок» приезжает за директором варьете Степаном Лиходеевым. Хотя действие книги происходит в Москве, режиссер посчитал, что мистическая атмосфера этого дома наиболее подходит для съемок этой сцены.

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