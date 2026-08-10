Дом Полежаева из сериала Бортко по роману «Мастер и Маргарита» завершат реставрировать в этом году

Работы затянулись в том числе из-за того, что в процессе капитального ремонта на скульптурах дома обнаружили многочисленные трещины и повреждения — пришлось заключать дополнительный договор с подрядчиком, объясняют в КГИОП. Первоначально здание планировали отреставрировать в 2025 году.

За три года мастера отреставрировали каменную штукатурку, перфорированный штукатурный каменный декор и гладкую штукатурную поверхность, восстановили часть керамической облицовки и лепного декора, ограждения балконов и ограждений мансардного этажа, отреставрировали ограды курдонера. На лицевых фасадах привели в порядок исторические фрамуги и восстановили дверные полотна — их установят на последнем этапе работ. Также специалисты починили крышу.

Лицевые фасады здания в стиле модерн отличаются сложным архитектурным и декоративным оформлением. В отделке лицевых фасадов использованы разноцветные керамические плитки светло-кремового оттенка в нижних частях и цвета бургунди — в верхних, терразитовая штукатурка, разнообразный лепной декор: картуши с гирляндами, маскароны, парные скульптуры в ренессансных одеждах.