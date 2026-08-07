Даче Павлова в Сестрорецке вернут дореволюционный облик по программе «Рубль за метр»

Инвестор восстановит особняк к первым годам следующего десятилетия. Он сделает это в соответствии с дореволюционным обликом постройки, отметил губернатор Александр Беглов. Проектную документацию по сохранению памятника согласовали в 2025 году, тогда же КГИОП выдал разрешение на капремонт. Согласно проекту, собственник должен провести «ремонт сруба с переборкой конструкций», то есть разобрать здание, а затем воссоздать его с частичным использованием старых бревен. В конце ноября «Канонер» сообщал, что здание разобрали.

Сейчас, по словам главы города, мастера полностью восстановили фундамент, деревянные стены, а также отреставрировали крышу. «Осталось лишь покрыть ее металлом. Готовы к установке и окна с наличниками», — добавил Беглов.

Дачу Павлова построили в стиле северного модерна в 1912–1916 годах. Предполагаемым автором проекта является гражданский инженер и архитектор Александр Ламагин. В советское время дом был разделен на комнаты для проживания нескольких семей. После Великой Отечественной войны постройка использовалась как многоквартирный жилой дом. В августе 2015 года здание включили реестр объектов кульруного наследие. Особняк назван в честь первого владельца земельного участка — крестьянина Родиона Павлова, который владел им в начале 20 века.

По программе «Рубль за метр» город предоставляет инвестору памятник архитектуры в аренду на 49 лет. Арендатор за свой счет проводит реставрацию в течение семи лет, после чего получает право арендовать объект за символическую плату — 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Пока работы не завершены, инвестор платит рыночную ставку, которая была определена на аукционе.