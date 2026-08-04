Коттедж сталинской эпохи восстанавливают в Сосновой Поляне

Специалисты отремонтировали элементы декора стен, восстановили утраченные и поврежденные фрагменты, балконные и арочные заполнения в виде балясин, а также деревянные элементы венчающего карниза. Металлические покрытия заменили, а водосточную систему починили. Сейчас в здании монтируют окна и двери, а также восстанавливают цоколь. Основное поле стены выполнят в колере «традиционной петербургской палитры», а декоративные детали сделают белыми, отметили в администрации.

Поселок Сосновая Поляна появился на юго-западе Петербурга в 1910 году. В 1930-х здесь возвели первые кирпичные дома, но во время Великой Отечественной войны они были разрушены. После войны район отстроили заново по проекту Андрея Оля: появились малоэтажные дома-коттеджи, которые до сих пор считаются образцом послевоенной застройки. Улица имени майора пограничных войск Алексея Гарькавого появилась здесь после переименования Бульварной в декабре 1974 года.