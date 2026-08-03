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Реставрации

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Забытый декор XVIII века и доски с именами медалистов Петришуле нашли реставраторы на Невском

Специалисты сделали сразу несколько находок во время капитального ремонта архитектурного ансамбля на Невском проспекте, 22–24, Большой Конюшенной улице, 12, и Малой Конюшенной улице, 7. Комплекс объединяет семь зданий, шесть из которых имеют статус объектов культурного наследия. Об этом рассказали в Смольном.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Под поздними слоями отделки они обнаружили уникальную рустованную поверхность XVIII–XIX веков на одном из корпусов, выходящих на Малую Конюшенную улицу. После консультаций с КГИОП специалисты решили не скрывать ее под новой отделкой, а бережно сохранить и восстановить исторический профиль.

Еще одной неожиданной находкой стали мемориальные доски с именами золотых и серебряных медалистов Петришуле 1952 и 1961 годов. После реставрации их передадут обратно школе.

Сейчас готовность ансамбля превышает 73%, пишет пресс-служба городского правительства. Реставраторы полностью завершили расчистку и ремонт кирпичной кладки, восстановили венчающий карниз и продолжают возвращать фасадам утраченный архитектурный декор. Специалисты воссоздают сандрики, полуколонны, рустованные поверхности и многослойные карнизы, завершают ремонт балконов, чугунных ограждений и кровли, а также меняют водосточные трубы.

Как отметил губернатор Александр Беглов, ансамбль на Невском проспекте формировался с XVIII до начала XX века. Общая площадь его фасадов составляет около 36 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с пятью футбольными полями. По его словам, задача реставраторов заключается не только в ремонте зданий, но и в максимально точном восстановлении их исторического облика.

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