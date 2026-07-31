Круглую ригу в Гатчине отремонтируют за 12 млн рублей

На восстановление памятника из областного бюджета направят 12 млн рублей. В планах властей не только отреставрировать сооружение, но и освободить пространство вокруг. Для этого, как выразились в администрации, «мешающие взгляду» соседние здания снесут. К настоящему времени специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и проектную документацию. В сентябре 2026 года бумаги отправят на госэкспертизу.

Круглая рига находится на Киевской улице, 6А. Ее могли построить в конце 1760-х — 1770-х годах. Кто автор сооружения, до сих пор неизвестно. Однако, как отмечают в «Парковом агентстве», некоторые исследователи связывают постройку с творчеством таких архитекторов как Василий Баженов, Юрий Фельтен, Василий Неелов.

Внешне памятник напоминает средневековое здание из-за острых зубцов в виде «ласточкиного хвоста». Хотя Круглая рига похожа на крепость, ее построили вовсе не для обороны. До 1880-х годов здание использовали для обработки, сушки и хранения зерна.