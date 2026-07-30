На главном доме усадьбы Демидовых восстановили зенитный фонарь

Специалисты завершили первые этапы реставрации интерьеров усадьбы Демидовых. В их числе был расположенный на третьем этаже со стороны переулка Гривцова световой (зенитный) фонарь — конструкция на крыше, которая пропускает в помещение естественный свет. О выполненных работах отчитались в Смольном.
Ансамбль расположен в переулке Гривцова, на Казанской улице и на набережной реки Мойки. В него входят несколько объектов — «Главный дом», «Флигели главного дома», «Кегельбан», «Сад» и «Дом Демидова П. Г.». В интерьерах первых трех зданий с августа 2025 по май 2026 годов провели первый и второй этапы работ, отмечают в Комитете по охране памятников.
Мастера отремонтировали и приспособили для современного использования Восточный флигель главного дома. Починили аварийные участки перекрытий, восстановили отделку интерьеров под световым фонарем, заменили инженерные коммуникации и отреставрировали известняковые ступени лестницы. Теперь планируется отремонтировать штукатурку и кирпичную кладку фасадов, восстановить архитектурный декор в его историческом облике, а также привести в порядок металлические элементы.
В середине апреля 2026 года Фонд капитального ремонта сообщил, что отремонтировать усадьбу планируют уже в этом году. Всего специалистам предстоит обновить более 16 тысяч квадратных метров фасадов.
В 1750-х в здании на Гривцова, 1/64 и его флигелях промышленник Григорий Демидов обустроил свою усадьбу. Здание на стыке барокко и классицизма служило своеобразной витриной металлургического дела семейства. Это отразилось и в декоре: барельефы с мужскими и женскими лицами выполнены из чугуна. В разные годы здесь проходили балы, литературные вечера и приемы, а в XIX веке в здании располагалось Английское собрание — первый в России джентльменский клуб. Тогда же во дворе появился кегельбан — предшественник современного боулинга.
Комментарии (0)