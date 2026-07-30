На главном доме усадьбы Демидовых восстановили зенитный фонарь

Ансамбль расположен в переулке Гривцова, на Казанской улице и на набережной реки Мойки. В него входят несколько объектов — «Главный дом», «Флигели главного дома», «Кегельбан», «Сад» и «Дом Демидова П. Г.». В интерьерах первых трех зданий с августа 2025 по май 2026 годов провели первый и второй этапы работ, отмечают в Комитете по охране памятников.

Мастера отремонтировали и приспособили для современного использования Восточный флигель главного дома. Починили аварийные участки перекрытий, восстановили отделку интерьеров под световым фонарем, заменили инженерные коммуникации и отреставрировали известняковые ступени лестницы. Теперь планируется отремонтировать штукатурку и кирпичную кладку фасадов, восстановить архитектурный декор в его историческом облике, а также привести в порядок металлические элементы.