Суд обязал отреставрировать дом Кокорева в Пушкине за три года

Если владелец не уложится в установленный срок, его могут обязать ежемесячно выплачивать по 20 тысяч рублей, пока он не выполнит решение суда. В КГИОП пояснили, что обратились в суд после проверки в феврале 2026 года. Тогда выяснилось, что компания «Усадьба Кокорева» не выполнила охранное обязательство, подписанное в начале 2022 года. Согласно документу, к январю 2026-го собственник должен был привести здание в порядок.

При этом приступить к реставрации не удается уже как минимум пять лет. В 2020 году КГИОП согласовал проект ремонта и приспособления здания для современного использования, в том числе с восстановлением перекрытий второго этажа. Год спустя ведомство выдало разрешение на эти работы, а также одобрило проведение комплексных научных исследований, необходимых для подготовки полноценного проекта реставрации.

Каменный дом был построен в 1859 году по проекту архитектора Василия Балашова. В начале XX века его приобрел купец первой гильдии Александр Кокорев — старший сын миллионера и сооснователя Волго-Камского банка Василия Кокорева. По проекту архитектора Сильвио Данини здание перестроили. К тому времени Александр Кокорев был болен лепрой, поэтому после переезда в Царское Село жил в доме один.

Во время Первой мировой войны в особняке разместили госпиталь, где работали члены семьи архитектора Данини. После революции здесь находился техникум, в годы Великой Отечественной войны здание использовали как бомбоубежище, а с 1958 года его передали Сельскохозяйственному институту. Позже здесь располагался восьмой корпус Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.