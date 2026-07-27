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Реставрации

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В «Царском Селе» завершили реставрацию Пирамиды времен Екатерины Великой

В музее-заповеднике «Царское Село» завершили реставрацию Пирамиды — одного из павильонов Екатерининского парка, построенного по указу Екатерины II. Это первая масштабная реставрация памятника более чем за 30 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.

Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»
Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

Специалисты укрепили фундамент и стены, отреставрировали кирпичную кладку и гранитную облицовку, а также восстановили четыре мраморные колонны по углам павильона. Во время Великой Отечественной войны три из них были утрачены, а фрагменты оригинальных колонн более 80 лет хранились в фондах музея — их использовали для воссоздания утраченных элементов.

Кроме того, рядом с Пирамидой вновь появились надгробные плиты любимых собак Екатерины II породы левретка — Сира Том-Андерсена, Земиры и Дюшес. Исторические плиты не сохранились, поэтому их изготовили заново, в том числе восстановили французскую эпитафию на могиле Земиры. Она гласит: «Здесь пала Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток — была немножко сердита; но сердце ее было доброе…»

Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»
Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»
Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

По словам директора музея-заповедника Ольги Таратыновой, восстановление Пирамиды — часть большой работы по сохранению наследия Екатерины II в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы. Для музея важны даже такие, на первый взгляд, небольшие детали, как надгробия любимых собак Екатерины, с которыми та была очень привязана, отметила директор учреждения.

Пирамида находится на берегу Лебяжьего пруда, недалеко от Мраморного моста и Турецкой бани. Сооружение возвели в 1782–1783 годах по проекту архитектора Чарльза Камерона. В XVIII веке внутри павильона хранилась часть коллекции античных урн и ваз Екатерины II. Завершающим этапом нынешней реставрации стало благоустройство территории вокруг памятника.

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