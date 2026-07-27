В «Царском Селе» завершили реставрацию Пирамиды времен Екатерины Великой

Специалисты укрепили фундамент и стены, отреставрировали кирпичную кладку и гранитную облицовку, а также восстановили четыре мраморные колонны по углам павильона. Во время Великой Отечественной войны три из них были утрачены, а фрагменты оригинальных колонн более 80 лет хранились в фондах музея — их использовали для воссоздания утраченных элементов.

Кроме того, рядом с Пирамидой вновь появились надгробные плиты любимых собак Екатерины II породы левретка — Сира Том-Андерсена, Земиры и Дюшес. Исторические плиты не сохранились, поэтому их изготовили заново, в том числе восстановили французскую эпитафию на могиле Земиры. Она гласит: «Здесь пала Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток — была немножко сердита; но сердце ее было доброе…»