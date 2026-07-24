Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Дом Забелиной, в котором разместился Следком, открыли после капремонта

Исторический особняк на 2-м Муринском проспекте, 31, передали ведомству в безвозмездное пользование в 2020 году. С тех пор город ремонтировал здание. Сейчас в нем уже работают следователи, рассказывают в Смольном.

Администрация Санкт-Петербурга

Обновленное здание оснастили современными линиями связи и коммуникациями, системами видеонаблюдения. В доме разместили помещения для опознания, места для задержанных, кабинеты для работы с несовершеннолетними, места хранения вещественных доказательств и архивы.

Доходный дом построили в начале прошлого века. Он принадлежал вдове коллежского советника Елизавете Забелиной. В 1965 году особняк реконструировали с надстройкой пятого этажа. К 2010 году здание признали аварийным, а поскольку статуса объекта культурного наследия у него не было, его могли снести ради многоэтажной застройки участка. По просьбам жителей и градозащитников дом решили сохранить и провести в нем капремонт.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: