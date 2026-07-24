Дом Забелиной, в котором разместился Следком, открыли после капремонта

Обновленное здание оснастили современными линиями связи и коммуникациями, системами видеонаблюдения. В доме разместили помещения для опознания, места для задержанных, кабинеты для работы с несовершеннолетними, места хранения вещественных доказательств и архивы.

Доходный дом построили в начале прошлого века. Он принадлежал вдове коллежского советника Елизавете Забелиной. В 1965 году особняк реконструировали с надстройкой пятого этажа. К 2010 году здание признали аварийным, а поскольку статуса объекта культурного наследия у него не было, его могли снести ради многоэтажной застройки участка. По просьбам жителей и градозащитников дом решили сохранить и провести в нем капремонт.