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Реставрации

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В доме командира Уланского полка в Петергофе после реставрации открыли центр реабилитации для инвалидов

В здании 1840-х годов постройки, которое признано региональным памятником, заработал Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Об этом сообщила администрация Петродворцового района.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

В новом центре работают два отделения — временного проживания и дневного пребывания. Первое может принимать до десяти гостей. Два месяца они могут круглосуточно находиться в доме. Перечень услуг включает в себя бытовое, досуговое, социально-гигиеническое и социально-медицинское сопровождение.

Отделение дневного пребывания рассчитано одновременно на пять посетителей трудоспособного возраста с тяжелыми нарушениями здоровья. Им предоставят полный комплекс социальных услуг, включая адаптивную физическую культуру, сеансы классического массажа и посещение соляной комнаты. В здании также работают столовая и тренажерный зал.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Открытию центра предшествовали капитальный ремонт и реставрация здания. На работы город потратил 136,2 млн рублей. Мастера отремонтировали крышу и окна, обновили инженерные сети, а также вернули исторический цвет фасадам. Сохранили и элементы внутреннего убранства, в том числе работающий камин, люстру и перила лестницы.

С 1847 года здесь жили командиры Лейб-гвардии Уланского полка. В XX веке здание успело побывать жилым домом, столовой и отделением банка, а с начала 2000-х годов пустовало. В 2019 году особняк передали Центру социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

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