В доме командира Уланского полка в Петергофе после реставрации открыли центр реабилитации для инвалидов

В новом центре работают два отделения — временного проживания и дневного пребывания. Первое может принимать до десяти гостей. Два месяца они могут круглосуточно находиться в доме. Перечень услуг включает в себя бытовое, досуговое, социально-гигиеническое и социально-медицинское сопровождение.

Отделение дневного пребывания рассчитано одновременно на пять посетителей трудоспособного возраста с тяжелыми нарушениями здоровья. Им предоставят полный комплекс социальных услуг, включая адаптивную физическую культуру, сеансы классического массажа и посещение соляной комнаты. В здании также работают столовая и тренажерный зал.