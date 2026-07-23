Бывшую психиатрическую больницу на Обводном реконструируют под медцентр. Вот как будет выглядеть это здание

Воздвиженское городское мужское училище — одно из первых учебных заведений Петербурга, где давали начальное образование. Его здание построили в конце XVIII века. В 1829 году здесь открыли первый в городе ланкастерский класс, который предполагал обучение младших учеников более старшими. Для этого здание специально перестроили под руководством архитектора Аполлона Щедрина. В 1872 году училище получило статус городского, а к концу XIX века стало трехклассным учебным заведением, в котором обучались около 235 учеников.

В 1955 году здание бывшего Воздвиженского училища передали Психиатрической больнице № 4 особого профиля. Здесь работал психоприемник-распределитель, где оказывали помощь пациентам из других городов и организовывали их отправку по месту жительства. Под нужды больницы здание перестраивали: его территорию расширяли, а внутри меняли расположение лестниц. Последний косметический ремонт здесь проводили в 2004-2005 годах, а лицевые фасады обновляли в 2007.

В 2020 году город передал двухэтажную постройку Русской православной церкви. По данным издания «Канонер», на декабрь 2025 года здание было признано выявленным памятником, однако по результатам историко-культурной экспертизы его рекомендовали лишить этого статуса. В таком случае бывшее училище охраняется как элемент исторической застройки. На июль 2026 года постройки не было в перечне выявленных объектов культурного наследия.