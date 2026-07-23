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Реставрации

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Бывшую психиатрическую больницу на Обводном реконструируют под медцентр. Вот как будет выглядеть это здание

Проект реконструкции постройки XIX века на набережной Обводного канала, 75А под многопрофильный медцентр согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). В дореволюционные годы здесь располагалось Воздвиженское городское мужское училище, а в советский период — Психиатрическая больница №4.

КГА
КГА

Здание не используется с 2017 года. После реконструкции в его стенах появятся консультационно‑диагностическое и травматологическое отделения, зоны для восстановительного лечения, палаты, административные кабинеты, столовая и другие необходимые помещения. На территории оборудуют временную автостоянку.

Стены первого этажа со стороны улицы отделаны рустами, а фасады оформлены карнизами и тягами. Проект реконструкции предусматривает сохранение облика здания, включая его геометрию, габариты, применяемые материалы, отделку фасадов и кровельное покрытие. В постройке организуют два пожарных отсека, в чердачном пространстве обустроят мансардный этаж под административные и рабочие кабинеты, переустроят лестничные клетки и установят лифты.

Проект разработало архитектурное бюро «Традиция» по заказу прихода Крестовоздвиженского Казачьего собора на Лиговском проспекте.

КГА

Воздвиженское городское мужское училище — одно из первых учебных заведений Петербурга, где давали начальное образование. Его здание построили в конце XVIII века. В 1829 году здесь открыли первый в городе ланкастерский класс, который предполагал обучение младших учеников более старшими. Для этого здание специально перестроили под руководством архитектора Аполлона Щедрина. В 1872 году училище получило статус городского, а к концу XIX века стало трехклассным учебным заведением, в котором обучались около 235 учеников.

В 1955 году здание бывшего Воздвиженского училища передали Психиатрической больнице № 4 особого профиля. Здесь работал психоприемник-распределитель, где оказывали помощь пациентам из других городов и организовывали их отправку по месту жительства. Под нужды больницы здание перестраивали: его территорию расширяли, а внутри меняли расположение лестниц. Последний косметический ремонт здесь проводили в 2004-2005 годах, а лицевые фасады обновляли в 2007.

В 2020 году город передал двухэтажную постройку Русской православной церкви. По данным издания «Канонер», на декабрь 2025 года здание было признано выявленным памятником, однако по результатам историко-культурной экспертизы его рекомендовали лишить этого статуса. В таком случае бывшее училище охраняется как элемент исторической застройки. На июль 2026 года постройки не было в перечне выявленных объектов культурного наследия.

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