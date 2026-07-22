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Реставрации

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Исторический декор нашли на фасаде дома, где с 1930-х работает ресторан «Метрополь»

Во время капремонта на фасаде дома-памятника на Садовой, 22/2, специалисты нашли декоративные русты. Накладки на фасад XIX века, располагались на стене первого этажа, выходящей в переулок Крылова. Долгие годы русты были скрыты от глаз горожан под слоями бетона. Об этом рассказывают в Смольном.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Специалисты возвращают фасадам такую отделку, какой она была на рубеже XIX-XX веков. Строители полностью расчистили поверхности, обновили штукатурный слой и отремонтировали кирпичную кладку. Сейчас мастера завершают восстановление архитектурных элементов и профилированного венчающего карниза.

На фасаде, выходящем на Садовую, в неудовлетворительном состоянии сохранились капители. Для возвращения их исторического облика специалисты сняли шаблон с наиболее сохранившегося элемента. Теперь по этому образцу они воссоздают фрагменты с максимальной точностью.

Доходный дом Коровина и Гаврилова на Садовой, 22/2 возвели в конце XVIII века, а в 1847 году здание перестроили. В начале XX века здесь открылся ресторан Первого Петербургского товарищества официантов. Там впервые появились электрическая вентиляция, кофемашины и услуга заказа столика по телефону. Завсегдатаями заведения были поэты Серебряного века, творческая элита Петербурга. В 1931 году ресторан передали в госсобственность. Тогда он получил название «Метрополь».

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