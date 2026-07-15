Время остановилось в Выборге из-за ремонта фасадов Часовой башни

Специалисты восстанавливают штукатурку и деревянную балюстраду сооружения XVI века. Работы согласованы с Комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти. Их оплачивает сам музей-заповедник.

Ремонт фасадов не помешает Часовой башне принимать посетителей по субботам и воскресеньям. Подняться на нее можно в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30.

Тендер на проведение ремонта фасадов Часовой башни на Крепостной улице, 5б появился на госзакупках 20 апреля. Стоимость контракта оценили в 5,8 млн рублей. Договор с порядчиком заключили в начале мая. Также музей-заповедник заплатит 150 тысяч рублей компании «Строитель», которая будет следить за тем, чтобы ремонт проходил в точном соответствии с разработанным проектом.

Часовую башню первоначально построили шведы. После захвата Выборга Российской империей сооружение осталось важной частью городской инфраструктуры. В XVIII веке его перестроили и дополнили новыми архитектурными элементами в стиле барокко. Башня значительно пострадала во время Зимный войны 1939-1940 годов, ее частично восстановили только в 1970-х годах. Тогда же она получила охранный статус как исторический памятник.