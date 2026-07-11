Разрушенный исторический дом Зотовых в Рыбацком обнесли забором

Вокруг исторического дома Зотовых на Рыбацком проспекте, 5 появилось ограждение — сетчатый забор, переходящий в профлист.

Напомним, что в марте этого года городские власти рассматривали возможность восстановить здание и разместить в нем районное соцучреждение, но планам помешали разногласия с другими собственниками.

Городу принадлежало 74% долей, но в январе 2026 года они перешли к частному владельцу, победившему на торгах, сообщали в издании «Канонер».

Дом Зотовых построили в первой трети XIX века. До конца столетия он принадлежал семье крестьян Зотовых, ставших рыбопромышленниками. Здание расселили в 1987 году, а через шесть лет признали региональным памятником. Однако до консервации и противоаварийных работ дело так и не дошло.