На Малом проспекте Петрорадской стороны отреставрировали фасад доходного дома Брадучана

Главным символом дома считается орел с размахом крыльев почти 2,5 метра. На старте работ элемент находился в плохом состоянии. За время ремонта орел «сбросил груз прожитых лет, постройнел, почистил перья и вернулся на фасад».

Специалисты также восстановили историческую отделку фасада из терразита. Кроме того, отремонтировали гранитный цоколь, архитектурный декор и металлический флагодержатель, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Здание, построенное в 1914 году по проекту архитектора Василия Шауба, — один из ярких образцов петербургского модерна.