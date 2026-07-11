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Реставрации

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На Малом проспекте Петрорадской стороны отреставрировали фасад доходного дома Брадучана

Барельеф воссоздали по сохранившимся деталям и архивным материалам.

Фото: скриншот из «Яндекс.Карт»

Главным символом дома считается орел с размахом крыльев почти 2,5 метра. На старте работ элемент находился в плохом состоянии. За время ремонта орел «сбросил груз прожитых лет, постройнел, почистил перья и вернулся на фасад».

Специалисты также восстановили историческую отделку фасада из терразита. Кроме того, отремонтировали гранитный цоколь, архитектурный декор и металлический флагодержатель, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Здание, построенное в 1914 году по проекту архитектора Василия Шауба, — один из ярких образцов петербургского модерна.

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