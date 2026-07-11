На реставрацию комнат Павла I и Китайской галереи в Гатчинском дворце готовы потратить почти 80 миллионов рублей

В личных комнатах императора воссоздадут предметы декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок, установят гладкие каминные и вьюшечные дверки из латуни, а также восстановят внешний каркас утраченных металлических решеток. Согласно документам, интерьерные работы пройдут в Башенном и Овальном кабинетах, Секретарской (библиотеке) и Нижней кавалерской.

О начале реставрации Китайской галереи музей писал еще осенью 2021 года. В новом заказе, среди прочих, указаны задачи по воссозданию рельефной резьбы из мягких пород дерева, восстановлению сосновых плинтусов, наличников, поручней и галтелей и изготовлению лепнины.

Заказчиком выступил музей-заповедник «Гатчина». Деньги выделят из городского бюджета. Итоги конкурса станут известны в конце июля, а закончить реставрацию потенциальному подрядчику необходимо в декабре 2028 года.

Текст: Ева Елисеева