Реставраторы снимают леса с флигеля дома Пеля на Литейном

Реставрация южного флигеля началась в 2025 году. К работам над северным специалисты приступили в этом году, завершить их планируют до конца 2027-го. Мастера в течение трех месяцев работали над подбором состава для фасадов дома, чтобы максимально приблизить облик стен к историческому. Выбранное покрытие подчеркивает фактуру каменной крошки, имитируя натуральный природный камень, отмечают в администрации. Также восстановили каменные вазоны на аттиках. В мастерских реставрируют деревянные входные двери, а в кузнице восстанавливают кованые ограждения балконов.

Зданием с 1859 года владел архитектор Александр Пель, который перестроил его лицевой корпус. В 1908 году дом купил нефтепромышленник Павел Гукасов. По заказу его семьи постройку и сад реконструировали, а архитектор Александр Хренов создал два симметричных пятиэтажных дворовых корпуса. Они известны благодаря своим украшениям — замковым камням с гротескными маскаронами и медальоны с латинскими изречениями – Domus propria domus optima («Свой дом – лучший дом») и Dies diem docet («День учит день»).

В советское время во дворе дома Пеля проходили неофициальные концерты и поэтические вечера с творческой интеллигенцией Ленинграда. Их участниками были Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Виктор Цой и другие неформальные деятели андеграунда.