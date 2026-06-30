В Соборную мечеть Петербурга после реставрации вернули утраченные исторические люстры

Люстры были изготовлены и установлены в 1913 году по рисункам автора проекта мечети, архитектора Николая Васильева. Первоначально шесть таких светильников освещали боковые нефы центрального молельного зала, однако до наших дней сохранились лишь две. Остальные четыре были утрачены до 1970-х годов.

Новые люстры воссоздали по сохранившимся историческим образцам. Работы выполнила реставрационная компания «СТИЛЬ» под контролем КГИОП, а их профинансировал Союз реставраторов Петербурга.

Каждая люстра высотой 3,3 метра состоит из трех ажурных латунных корзин с просечным орнаментом, соединенных декоративными цепями сложной формы. В ходе реставрации мастера изготовили модели всех элементов, вырезали детали из латунных листов, отлили звенья цепей и покрыли конструкции специальным составом, имитирующим состаренную латунь. В каждой люстре предусмотрено по 18 электрических ламп, расположенных таким образом, чтобы рассеянный свет подчеркивал ажурный орнамент светильников.

Соборная мечеть была открыта в 1913 году, а отделочные работы завершились в 1920-м. С начала 2000-х годов при поддержке правительства Петербурга в здании ведется комплексная реставрация. За это время специалисты восстановили фасады, купол, минареты, майоликовое убранство портала и интерьеры всех молельных залов.