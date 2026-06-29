В особняках Ламздорфа и Нарышкиной заработает Морской кадетский корпус Следкома

Как следует из опубликованной городской администрацией планировки, академию разместят в заброшенных особняках Ламздорфа и Нарышкиной на Моховой, 1/9. Проект предполагает создание учебного заведения, где смогут учиться не менее 128 воспитанников. Общая площадь корпуса составит около 10 тысяч квадратных метров. Строить его будут в том числе на деньги из федерального бюджета, которые российское правительство уже выделило Следственному комитету. Возвести комплекс планируют к 2029 году.

Один из особняков по этому адресу построили в первой половине XIX века по проекту архитектора Александра Пеля для графа Николая Ламздорфа. С 1950-х по 2010-е здесь располагалась онкологическая больница. В 2009 году здание без торгов передали под офисно-гостиничный комплекс «Стэнли Хаус». Взамен компания должна была перевести больницу в Пушкин. Проект не смогли реализовать, поэтому город вернул здание в свою собственность. Осенью 2020 года на третьем и четвертом этажах особняка произошел пожар, в огне оказалось 400 квадратных метров здания. После этого дом частично законсервировали — на участке появились камеры и охрана.

Особняк Нарышкиной также построили в первой половине XIX века. До революции зданием владели государственный секретарь Михаил Сперанский, генерал-адъютант Сергей Сумароков и жена поручика лейб-гвардии Конного полка Эммануила Нарышкина. В советское время в доме располагалась Северная областная станция защиты растений от вредителей, а с 1958 года здесь также находилась онкологическая больница. В 2009 году здание признали региональным памятником архитектуры. В 2021 году его передали в безвозмездное пользование Следкому.