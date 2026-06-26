На Дом актера вернут утраченные карнизы и деревянные оконные рамы

В ходе работ колонны расчистят от цементно-песчаного раствора, который удерживает влагу и разрушает кладку. На портике кровельную сталь заменят известняковыми блоками, снимут металлическую отделку карнизов и восстановят утраченный венчающий карниз. Кроме того, реставраторы воссоздадут деревянные оконные рамы, а двустворчатые деревянные ворота восстановят по архивной фотографии начала XX века. Завершить все работы планируется до конца следующего года.

Здание в стиле классицизма построил в 1822 году архитектор Михаил Овсянников. Первым владельцем дома стал полковник Федор Петрово-Соловово. В течение XIX века дом перестраивали зодчие Гаспар Фоссати и Карл Кольман. Во второй половине этого же столетия здесь проводились выставки художников-передвижников с участием Ильи Репина, Ивана Крамского и Василия Сурикова, а в 1890-х в здании работало Шахматное общество, одним из основателей которого был легендарный шахматист Михаил Чигорин.

В начале XX века домом владела княгиня Зинаида Юсупова. С 1924 года в его помещениях располагался Центральный дом работников искусств — сейчас это Дом актера имени К. С. Станиславского петербургского отделения Союза театральных деятелей России.

Восстановление исторического дома входит в городскую программу, по которой всего отреставрируют 22 здания, 18 из них — объекты культурного наследия.