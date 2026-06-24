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Реставрации

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В церкви иконы Божией Матери «Милующая» восстановят живопись. Сам храм реставрируют уже больше 10 лет

Разрешение на соответствующие работы 22 июня выдал Комитет по охране памятников (КГИОП), сообщил Смольный. По документу храм на Большом проспекте Васильеовского острова также приспособят под современное использование, а его территорию благоустроят.

Администрация Санкт-Петербурга

По действующим разрешениям внутри храма продолжаются работы по реставрации убранства. На лестницах воссоздают путиловский камень, орнаменты в центральном барабане купола расписывают, а элементы сюжетов «Успение Богоматери» и «Преображение Господне» покрывают позолотой. Реставраторы также прорисовывают лики и подбирают цвета для росписи «Крещение Христа». В подвалах храма рабочие завершают штукатурные работы.

Церковь иконы Божией Матери «Милующая» — объект культурного наследия федерального значения. Храм построили в 1894 году в Галерной гавани по заказу Морского ведомства, здание проектировал архитектор Василий Косяков. В 1932 году церковь закрыли, а здание передали учебному отряду подводного плавания. В 2012 году храм возвращен Русской православной церкви. Здание реставрируют с 26 июля 2015 года. Службы проводят в соседней часовне.

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