В церкви иконы Божией Матери «Милующая» восстановят живопись. Сам храм реставрируют уже больше 10 лет

По действующим разрешениям внутри храма продолжаются работы по реставрации убранства. На лестницах воссоздают путиловский камень, орнаменты в центральном барабане купола расписывают, а элементы сюжетов «Успение Богоматери» и «Преображение Господне» покрывают позолотой. Реставраторы также прорисовывают лики и подбирают цвета для росписи «Крещение Христа». В подвалах храма рабочие завершают штукатурные работы.

Церковь иконы Божией Матери «Милующая» — объект культурного наследия федерального значения. Храм построили в 1894 году в Галерной гавани по заказу Морского ведомства, здание проектировал архитектор Василий Косяков. В 1932 году церковь закрыли, а здание передали учебному отряду подводного плавания. В 2012 году храм возвращен Русской православной церкви. Здание реставрируют с 26 июля 2015 года. Службы проводят в соседней часовне.