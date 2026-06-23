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Реставрации

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В Фонтанном доме отреставрировали лестницу к квартире Анны Ахматовой. На работы ушло 19 млн рублей

Восстановленную лестницу, ведущую на третий этаж к квартире №44, где с середины 1920-х до 1952 года жила Анна Ахматова, открыли 23 июня, в день рождения поэта, сообщил Смольный. Реставрация началась в прошлом году. Общая стоимость работ составила около 19 млн рублей.

Петербургские мастера восстановили ступени и подоконники из путиловского известняка. Деревянные элементы окон, ведущих в сад Фонтанного Дома, расчистили. Подлинное кованое перильное ограждение конца XIX века и поручни из ясеня сохранили. С поверхностей сняли поздние слои краски, а также восстановили исторический цвет дверей — белый.

Квартира, где жила Ахматова вместе со своим третьим супругом искусствоведом Николаем Пуниным, располагалась в двухэтажном южном садовом флигеле в Фонтанном доме. Помещения пристроили к зданию в 1845 году по проекту архитектора Иеронима Корсини. Позже архитектор Николай Султанов приспособил флигель под жилое помещение. Квартиру №44, предоставленную сотруднику Русского музея Пунину, разместили и обустроили на третьем этаже, который в 1911 году спроектировал архитектор Михаил Красовский. Именно из этой квартиры Анна Ахматова уезжала из блокадного Ленинграда в эвакуацию. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме заработал 37 лет назад, 24 июня 1989 года. Историческая лестница стала частью экскурсионного маршрута только в 1992 году.

Анна Ахматова родилась в 1889 году — 137 лет назад. Первые шаги в литературе поэт делала в Царскосельской Мариинской женской гимназии. Здесь она училась с 1899 по 1905 год. В 2000 году учебному заведению было присвоено имя поэта. В его стенах работает экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве выдающейся представительницы Серебряного века. Выставку могут посетить все желающие.

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