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В Петербурге началась реставрация «Башни» Вячеслава Иванова

Работы завершат в 2027 году.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге приступили к восстановлению исторического облика знаменитой «Башни» Вячеслава Иванова — доходного дома Дернова на Таврической улице, 35. Памятник регионального значения был построен в стиле эклектики в 1903–1905 годах по проекту архитектора Михаила Кондратьева.

Планируется восстановить лепные кронштейны, балконы и парадные дубовые двери, аварийное крыльцо, а фасадам — вернуть их первоначальный цвет, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Наибольшую известность дом получил благодаря поэту-символисту Вячеславу Иванову. В 1905–1912 годах он снимал здесь квартиру под куполом на последнем, шестом этаже и называл ее «Башней». Именно это название вошло в обиход легендарных деятелей Серебряного века. В квартире поэта проходили знаменитые литературно-философские собрания — «Среды Иванова», в которых участвовали Александр Блок, Андрей Белый, Федор Сологуб и другие.

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