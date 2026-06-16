В «Царском Селе» отреставрировали плотины XVIII века в Екатерининском парке

На ремонт исторических плотин у реставрационного, проектного, научного центра «Специалист» ушло 14 месяцев. Во время работ мастера обнаружили исторические детали XVIII века, которые было невозможно увидеть при предварительном обследовании, так как они были скрыты под слоем грунта. После этого музею и подрядчику пришлось скорректировать проект реставрации.

Специалисты не могли использовать современную технику из-за ограниченного пространства, поэтому в основном обходились без нее. Чтобы перемещать и монтировать гранитные блоки, мастера изготовили специальный подъемник. Реставраторы расчистили и укрепили бутовую кладку, восстановили центральные части плотин, а также усилили устои и облицевали их гранитными блоками. Также они обустроили пешеходную дорожку через обе плотины, укрепили берега, сняли иловые отложения и вымостили булыжным камнем дно водоотводных лотков. Прилегающий участок благоустроили. Все работы музей-заповедник оплачивал из своего бюджета.

Верхние пруды, связанные протокой с Большим прудом, создали в начале 1770-х годов. Плотины спроектировал военный инженер Иван Герард. Они были нужны для поддержания уровня воды в Верхних прудах и связанном с ними Продолговатом пруду у Китайской беседки. Если бы вода из Верхних прудов свободно стекала по склону холма, спускающемуся к Большому пруду, она бы промыла глубокую ложбину, после чего пруды бы обмелели и высохли.