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Реставрации

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Дому архитектора Басина на площади Островского вернут исторический цвет

Лицевые фасады здания на углу площади Островского, 5 и переулка Крылова, 7 покрасят в цвет песчаника без выделения деталей. Оттенок определили на основе архивных материалов и расчисток, сообщил Комитет по охране памятников.

Фото: Комитет по охране памятников
Фото: Комитет по охране памятников
Фото: Комитет по охране памятников

С 2025 года в доме реставрируют лицевые и дворовые фасады здания, цоколя. Реставраторы восполняют утраты лепного декора на лицевом фасаде, исторический навесной декор расчистят и сохранят, деревянную часть эркера восстановят и заменят разрушающиеся элементы. Также реставраторы вернут историческое чешуйчатое покрытие куполу и эркеру, восстановят дубовые двери главного входа и остекление фрамуги. В мастерских специалисты восстанавливают флюгеры, ограждения балконов, воротные заполнения с калиткой в арочном проезде со стороны переулка Крылова.

До начала работ отделка фасадов здания находилась в плохом состоянии. Некоторые участки утратили штукатурные слои, потрескались и переувлажнились, а также имели следы плесени и ремонтных многослойных окрашиваний. На кирпичной кладке и лепном декоре были сколы и следы разрушений.

В 1878 году архитектор Николай Басин по собственному проекту возвел на этом участке доходный дом в «русском стиле». После Октябрьской революции 1917 года часть здания приспособили под коммунальное жилье, другую часть дома заняли конторскими и торговыми помещениями.

В 2000-е годы фасад дома покрасили в коричневые оттенки под песчаник, а крышу — в зеленый цвет, что помогло вернуть зданию исторический облик. После 2007 года фасад перекрасили в необычный темно-коричневый цвет, напоминающий какао-порошок. Здание стало выглядеть более нарядно, но при этом начало заметно выделяться на фоне соседних домов.

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