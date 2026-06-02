Суворовский музей на Кирочной отреставрируют за 310 млн рублей

Исполнитель не только проведет комплексный ремонт залов, но и займется приспособлением помещений для современного использования. Реставрация пройдет в ближайшие два года. Среди запланированных работ — восстановление оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, а также консервация и воссоздание металлических и деревянных конструкций и деталей. Также мастерам предстоит восстановить штукатурную отделку, архитектурно‑лепной декор и декоративно‑художественную покраску.

Сейчас музей Суворова также проводит реставрацию закрепленной за ним дачи Юсуповой в Пушкине, рассказали Собака.ru в учреждении. В будущем в этом здании планируют открыть Центр патриотического воспитания, рассчитанный на посетителей всех возрастов. В нем разместят экспозицию, а также временные выставки «патриотической направленности».