Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Суворовский музей на Кирочной отреставрируют за 310 млн рублей

Исторический облик залов музея Суворова в центре города восстановят специалисты. Информация о конкурсе на поиск исполнителя работ появилась на «Ростендере». Контракт оценивают почти в 311 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 19 июня. Завершить реставрацию победитель должен до 10 мая 2028 года.

vserg48 / Shutterstock.com

Исполнитель не только проведет комплексный ремонт залов, но и займется приспособлением помещений для современного использования. Реставрация пройдет в ближайшие два года. Среди запланированных работ — восстановление оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, а также консервация и воссоздание металлических и деревянных конструкций и деталей. Также мастерам предстоит восстановить штукатурную отделку, архитектурно‑лепной декор и декоративно‑художественную покраску.

Сейчас музей Суворова также проводит реставрацию закрепленной за ним дачи Юсуповой в Пушкине, рассказали Собака.ru в учреждении. В будущем в этом здании планируют открыть Центр патриотического воспитания, рассчитанный на посетителей всех возрастов. В нем разместят экспозицию, а также временные выставки «патриотической направленности».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: