Русский музей отреставрирует фасады корпуса Бенуа за 376 млн рублей

Корпус Бенуа входит в ансамбль Михайловского дворца и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Заказчиком работ выступает Русский музей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 17 июня. Победителя конкурса планируют определить 22 июня. Работы начнутся после получения необходимых согласований и разрешения КГИОП. Завершить реставрацию планируется не позднее 30 ноября 2028 года. Сам контракт будет действовать до конца февраля 2029 года.

Будущему исполнителю предстоит привести в порядок фасады здания общей площадью более 6,7 тысячи квадратных метров. В проект входит восстановление штукатурки, кирпичной кладки, лепного декора, карнизов и аттиков. Также необходимо отреставрировать металлические элементы парапета, отремонтировать цоколь из натурального камня, окна и двери. Помимо этого, подрядчик должен восстановить систему архитектурной подсветки здания, выполнить гидроизоляцию и отремонтировать инженерные сети.

В апреле Русский музей объявил конкурс на поиск подрядчика для реставрации покоев Павла I и его супруги Марии Федоровны в Инженерном замке. Контракт оценили в 384 млн рублей. Подписанный договор с победителем, компанией «Ренессанс-Реставрация», на портале госзакупок опубликовали 25 мая.