Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Облик крематория в Ручьях после реконструкции показали в Смольном

Проект ансамбля городского крематория на Шафировском проспекте, дом 12А в стиле советского модернизма согласовали, сообщил Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

При том, что крематорий не относится к объектам культурного наследия, основная идея его реконструкции — сохранение исторического облика постройки и планировочных решений ансамбля, отмечают в КГА. Новые фрагменты здания будут создавать с опорой на архитектурный стиль, в котором оно было построено. Для отделки зданий предлагается использование мраморизированного известняка различной фактуры и цветов, полированного камня. Проект ремонта по заказу ГУП «Ритуальные услуги» разрабатывала компания «Сириус».

Городской крематорий был построен в начале 70-х годов XX века по проекту группы архитекторов: Натальи Захарьиной, Давида Гольдгора и Александра Константинова. Комплекс состоит из одноэтажного главного здания с прощальными залами и помещениями для кремации, административно-бытового, производственного и складского корпусов, здания рентгена, а также гаража, парковки и центральной аллеи с фонтанами.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: