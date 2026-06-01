Облик крематория в Ручьях после реконструкции показали в Смольном

При том, что крематорий не относится к объектам культурного наследия, основная идея его реконструкции — сохранение исторического облика постройки и планировочных решений ансамбля, отмечают в КГА. Новые фрагменты здания будут создавать с опорой на архитектурный стиль, в котором оно было построено. Для отделки зданий предлагается использование мраморизированного известняка различной фактуры и цветов, полированного камня. Проект ремонта по заказу ГУП «Ритуальные услуги» разрабатывала компания «Сириус».

Городской крематорий был построен в начале 70-х годов XX века по проекту группы архитекторов: Натальи Захарьиной, Давида Гольдгора и Александра Константинова. Комплекс состоит из одноэтажного главного здания с прощальными залами и помещениями для кремации, административно-бытового, производственного и складского корпусов, здания рентгена, а также гаража, парковки и центральной аллеи с фонтанами.