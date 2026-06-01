Дворец «Монплезир» в Петергофе продолжат реставрировать до 2029 года

В марте на портале госзакупок разместили конкурс на ремонт фасадов и отмосток дворца Монплезир за 121 млн рублей. Победителем стала «Петербургская реставрационная компания», которая пообещала выполнить работы дешевле — за 113,7 млн рублей. По контракту завершить ремонт должны не позднее 30 ноября 2028 года. 1 июня в пресс-службе ГАТИ сообщили, что разрешение на работы выдали до 1 мая 2029 года.

Как следует из информации на госзакупках, подрядчик должен укрепить кирпичную кладку, отремонтировать деревянную отделку, известняковые элементы фасадов, заменить оконные и дверные створки. Также ему необходимо восстановить медную кровлю и водосточную систему на галереях. Кроме того, контрагент займется восстановлением благоустройства и зеленых насаждений после ремонта.

Реставрация Монплезира началась в декабре 2023 года. Состояние дворца к тому времени признали частично аварийным. Так как в здании нет отопления, строители работают только в теплое время года. По этой причине ремонт занимает продолжительное время, объясняют в музее.

Монплезир — загородный дворец Петра I на берегу Финского залива, который построен в первой четверти XVIII века. Его галереи и комнаты украшены полотнами западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, большая часть из которых относится к первоначальной коллекции, собранной Петром.