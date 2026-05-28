В Мариинском дворце отреставрировали Парадную лестницу

Восстанавливать Парадную лестницу начали в 2024 году. Первым делом мастера вернули на историческое место парные мраморные скульптуры собак, которые демонтировали еще в 1944 году во время восстановительных работ после блокады Ленинграда. Также в порядок привели лепной декор, позолоту и ажурное ограждение лестницы.

Когда специалисты работали над воссозданием исторического облика интерьеров 1840-х годов, созданных архитектором Андрей Штакеншнейдер, им удалось сделать несколько важных находок. «Под слоями масляной краски реставраторы обнаружили искусственный мрамор, восстановили авторскую цветовую гамму, вернули первоначальный облик скульптурам и барельефам. Некоторые элементы расчищали месяцами — настолько тонкой и сложной была эта работа», — рассказал о ходе работ спикер Заксобрания Александр Бельский.

Мариинский дворец возвели в 1839–1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера. Свое название он получил в честь дочери императора Николая I — Марии: дворец стал для нее свадебным подарком. За годы существования здание не раз менялось: его перестраивали и обновляли архитекторы Людвиг Петерсон и Леонтий Бенуа. С 1880-х годов здесь размещался Государственный совет. Позже во дворце работали Временное правительство, Высший совет народного хозяйства и Ленсовет. С 1994 года в Мариинском дворце находится Заксобрание Петербурга.