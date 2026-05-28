Эрмитаж отреставрирует Рыцарский зал. У его всадников появится противоударный щит из стекла

Тендер на поиск подрядчика, который спроектирует реставрацию Рыцарского зала, опубликовали 25 мая на портале госзакупок. Работы оценили в 19,4 млн рублей, их заказчиком выступает сам музей. Прием заявок продлится до 2 июня.

Проект, который разработает исполнитель, должен учитывать разные виды работ. Среди них — раскрытие дверного проема в Лоджии Рафаэля из основного объема зала, а также реставрации:

  • искусственного мрамора отделки стен, откосов, колонн, пилястр, тянутых профилей;
  • архитектурно-лепного декора (капители, карнизы, тянутые профили);
  • живописной отделки, выполненной по металлической основе, по штукатурной отделке и по искусственному мрамору;
  • штукатурки стен;
  • натурального мрамора (базы пилястр и колонн, подоконные доски);
  • подъемных механизмов штор;
  • позолоченных элементов;

Также мастера должны будут восстановить полы, окна и двери.

Особое внимание музей просит уделить композиции «Рыцари на конях». Для нее нужно предусмотреть защитные прозрачные экраны — стены или ширмы из противоударного стекла. Ограждения высотой 1,3 метра установят по всему периметру композиции.

Аналогичный конкурс на поиск подрядчика музей объявлял еще в апреле. Тогда победителем стала компания «Рест-Арт», предложившая выполнить проект за 14,8 млн рублей — ниже суммы, заявленной в тендере. Позже контракт расторгли, однако причины этого на портале не уточняются.

Рыцарский зал — один из парадных залов, расположенных в восточной части Нового Эрмитажа. Зал, оформленный в неогреческом стиле, посвящен истории оружия и рыцарской культуры Европы. В нем представлена часть оружейной коллекции Эрмитажа, насчитывающей около 15 тысяч предметов. Среди них — доспехи рыцарей и коней, турнирные копья и мечи эпохи Ренессанса. Аналогов такой коллекции оружия среди российских музеев нет.

