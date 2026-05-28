Гостиный двор в Пушкине начали реставрировать

Постройку середины XIX века обнесли строительными лесами, обратили внимание жители Пушкинского района. Работы начались на фасадах здания со стороны пересечения Московской и Леонтьевской улиц, следует из опубликованных фотографий.

Kokoulina / Shutterstock

В здании Московская улица, 25А запланированы работы по сохранению объекта культурного наследия, говорится в ордере ГАТИ. Их заказчиком выступает компания «Приморский трест», исполнителем — «Петрос». Помимо строительных лесов, на территории должны разместить пешеходную галерею. Как следует из документа, восстанавливать здание должны были начать еще в феврале 2026 года. Реставрацию планируют завершить 15 сентября 2030 года.

Здание Гостиного двора без рынка в 2012 году купила на торгах компания «Приморский трест» за 246 млн рублей. В 2018 году КГИОП зафиксировал неудовлетворительное состояние памятника архитектуры. Спустя год комитет подал первый иск: от собственников потребовали провести реставрацию и выплатить штраф. Однако владельцам удалось через суд добиться отсрочки работ еще на пять лет. Размер штрафа при этом составил 500 тысяч рублей.

Срок исполнения решения суда истек еще в 2024 году, а к работам так и не приступили. За это время КГИОП подал еще два иска: в 2023 году — из-за ремонта каменной террасы, а в конце 2024-го — из-за состояния крыши. Срок выполнения работ по террасе уже также прошел. На ремонт крыши у собственников остается еще около полугода. Согласно решениям суда, за каждый месяц просрочки владельцы должны выплачивать штраф.

