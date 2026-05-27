Реконструкция Дома Иофа под четвертую сцену Мариинского театра прошла финальный этап согласования

Как следует из сообщения ведомства, вместимость театра сократилась: предыдущая версия проекта предусматривала театральный зал на 800 зрителей в то время, как одобренная предполагает 750 посадочных мест. Чтобы разместить такое количество кресел, специалисты увеличат высоту здания, а также изменят конфигурацию зрительских ярусов, балкона и колосников.

Изначальную отметку конька фронтона главного фасада сохранят, как и другие охраняемые элементы исторического здания. В здании также обустроят весь традиционный комплекс театральных помещений: от гардероба и холла для встречи зрителей до гримерных и других служебных и бытовых помещений для артистов, в том числе музыкантов оркестра и кордебалета. В оркестровой яме новой площадки Мариинки появится подъемной платформой. Технические площадки над порталом сцены оборудуют современными механизмами театральной машинерии.

Комиссия Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) одобрила концепцию ремонта здания в мае 2024 года. Однако обозначила важное условие: обновленный облик здания не должен быть стилизован под историческую постройку, так как это не соответствует техническим потребностям театра.

Реконструкция здания может занять не менее 1,5 лет, рассказал ранее помощник художественного руководителя Мариинского Марат Оганесян. Площадка необходима театру, чтобы без финансовой нагрузки закрыть на реставрацию первую сцену. Как рассказал Оганесян, ежедневно на основной сцене проходят спектакли на 1,4 тысяч зрителей и, если она закроется, у театра будут «большие проблемы».

Здание на углу Лермонтовского проспекта и Садовой улицы в 1916 году реконструировали для купца 2-й гильдии, владельца антикварного магазина «Iоф и Ко» Ш.З. Иофа, под театр миниатюр с кинематографом по проекту Иосифа Лангбарда.

После 1917 года театр миниатюр ликвидировали, с 1923 года в здании находился кинотеатр. С 2006 года там работал Дом молодежи «Рекорд». А с конца 2023 года историческое здание было в частично аварийном состоянии и его передали Мариинскому театру.