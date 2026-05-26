ДК имени 10-летия Октября планируют реконструировать. Здание находится в запустении уже больше шести лет

На совещании в Смольном чиновники утвердили изменения в проекте планировки квартала, расположенного во Фрунзенском районе между Обводным кварталом и Боровой улицей. Помимо реконструкции Дома культуры имени 10-летия Октября, в квартале планируют отремонтировать административное здание, реконструировать детский сад на 125 мест и построить трансформаторную подстанцию.

В феврале Комитет по охране памятников (КГИОП) отказал градозащитникам во включении Дома культуры имени 10-летия Октября в перечень выявленных памятников архитектуры. Заявку подавала инициативная группа, которую возглавил студент Колледжа автоматизации производства Кирилл Фарафонов. По данным СМИ, в начале года ему удалось собрать 200 подписей жителей Фрунзенского района для обращения в КГИОП.

Дом культуры на набережной Обводного канала, 62А спроектировал архитектор Анатолий Арнольд, который также работал над Домом текстилей. Здание построили в 1902 году. В первые годы советской власти в постройке работал прядильно-ткацкий комбинат. Дом культуры на этом месте располагался с 1927 года. В 1980-1990-е здесь работали ночные клубы «Муравейник», «Тен-клаб» и «Корона». С 2012 по 2019 годы часть помещений занимала «Церковь евангельских христиан "Дом Евангелия"». Однако власти расторгли договор о безвозмездной аренде здания с организацией и отключили сооружение от коммуникаций.