В Ленобласти отреставрировали и вернули в музей шкатулку прадеда Пушкина Ганнибала

Долгое время предмет считали предназначенным для хранения писем. Оказалось, что внутри лежали не бумаги, а чай.
Реставраторы даже нашли кусочки фольги, которая раньше служила подстилкой для чая. Отмечается, что подобные изделия встречались «лишь у подлинных ценителей чайного ритуала».
Артефакт украшен костью, перламутром и тремя сплавами: медью, латунью и оловом. Основа шкатулки сделана из ели, а верхняя часть — из палисандра, махагони, груши и эбена.
Мастера восстанавливали предмет три года: сняли старый лак, укрепили мозаику, сделали новые крышки, подобрали утерянный ключ.
Вместе с ней отреставрировали еще 18 экспонатов из собрания Ганнибала — книги, подсвечник, табакерку. Теперь в музее насчитывается 270 предметов, принадлежавших знаменитой семье. Семь из них были личными вещами Абрама Ганнибала, рассказали в пресс-службе Ленобласти.
