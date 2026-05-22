Спасти Михайловскую дачу в Петергофе от разрушения требует через суд Смольный

Филиал АУИПИК управляет дачей с 2015 года, однако за это время заметных работ по ее восстановлению, по данным ведомства, так и не провел. За последние годы на территории комитет проводил в основном волонтерские акции: добровольцы убирали мусор, вырубали дикорастущие деревья, чистили террасы и лестницы. Но состояние комплекса продолжало ухудшаться.

В 2023 году КГИОП уже обращался в суд, требуя обязать организацию выполнить работы. Теперь, после затянувшегося процесса и неисполнения соглашений, комитет просит выдать исполнительный лист, чтобы дело передали судебным приставам.

Отдельно в декабре 2025 году ведомство заявило об ухудшении состояния объекта и потребовало провести консервацию здания в течение 18 месяцев после решения суда. Следующее заседание по делу назначено на 17 июня.

Проект дворца подготовил архитектор Андрей Штакеншнейдер в 1850 году. В 1858 году начали строить его корпуса, работы завершили в 1862 году. В разные годы дворец занимали детская учебно-воспитательная колония «Красные Зори» и Географический музей. Во время Великой Отечественной войны дворец сгорел, сохранились только стены с фрагментами архитектурного декора. Кухонный корпус был разрушен авиабомбой, взорваны два моста. После войны восстановление здания так и не завершили.

В 2008 году здесь планировали разместить загородный кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ. Обустройство территории разделили на этапы, и за время пользования университет выполнил только первый.