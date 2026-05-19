Реконструкцию Мальцевского рынка под гастропространство отложили на год

Как рассказала Слободенюк, в этом году «Агна Групп» объявит архитектурный конкурс на создание проекта реконструкции исторического Мальцевского рынка. О том, что «Агна Груп» Александра Шавлиашвили получила в управление это здание и планирует открыть в нем гастропространство с торговыми рядами, стало известно в мае 2024 года. Реконструкцию планировали начать в 2025 году и завершить в течение года. Инвестиции в проект тогда оценили в 860 млн рублей.

«Агна Групп» также управляет Василеостровским рынком и рестораном Aga, который находится в бизнес-центре «Арена холл» на проспекте Добролюбова. Ранее «Фонтанка» сообщала, что компания перестала заниматься развитием Московского рынка. В «Агна Групп» объяснили это тем, что владелец компании Александр Шавлиашвили сейчас сосредоточен на работе в государственном и общественном секторе. С конца 2025 года он возглавляет Комитет по развитию туризма Казани.

Первое здание Мальцевского рынка построили еще в 1914–1915 годах, однако дореволюционная постройка до наших дней не сохранилась. Нынешнее здание возвели в 1954–1960 годах в стиле рационализма. В 2025 году КГИОП отказался включать его в список объектов культурного наследия, посчитав, что исторической и архитектурной ценности у постройки нет.