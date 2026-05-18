В Петергофе после реставрации Дома Струкова откроют центр изучения истории города

О будущем одного из старейших зданий Петергофа и федерального памятника архитектуры рассказали в Смольном. По словам губернатора Александра Беглова, в этом году на проект реставрации уже выделили деньги, а само проектирование завершат в 2027-м.

В доме уже установили систему автономного отопления. Кроме того, здесь планируют провести косметический ремонт, чтобы до начала масштабной реконструкции в здании можно было продолжать проводить культурные мероприятия. Во время самой реставрации строители должны будут заменить инженерные сети.

После завершения работ в Доме Струкова появится постоянная экспозиция, посвященная истории Петергофа. Идею создания такого пространства высказали местные жители и краеведы, говорит губернатор.

Дом Струкова был возведен в 1827–1830 годах в стиле классицизма по проекту архитектора Василия Федосеева. Первым владельцем особняка стал генерал Петр Струков — крупный государственный деятель и землевладелец. Позднее дом перешел его сыну Александру Струкову, герою русско-турецкой войны 1877–1878 годов и участнику штурма Плевны.

В советские годы в здании располагались квартиры, а после войны — библиотека. Многие жители также помнят Дом Струкова как бывший Дворец бракосочетания. В 2030 году зданию исполнится 200 лет.

