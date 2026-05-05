Посетить семейную часовню Бенуа и поддержать ее реставрацию смогут петербуржцы

По словам Павленко, реставраторы Храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы обратились к ней и рассказали о своей работе над алтарной мозаикой. В советское время рисунок скрыли под слоем цемента, и теперь специалисты пытаются вернуть ему первоначальный насыщенный синий цвет. Гиду предоставили эксклюзивное право на проведение экскурсий с доступом во все помещения храма. Половина прибыли от программы направят на реставрацию.

Гид обещает рассказать участникам экскурсии не только о судьбе семьи Бенуа, но и о петербургских католиках, духовенстве и истории этого места в XX веке. Отдельное внимание уделят Выборгскому кладбищу, которое когда-то было крупнейшим католическим кладбищем Российской империи, а позже оказалось утрачено. Всего запланировано четыре прогулки: 17 мая, 27 июня, 25 июля и 29 августа.

Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы построили во второй половине XIX века по проекту архитектора Николая Бенуа. Роспись интерьеров выполнил живописец и профессор Академии художеств Адольф Шарлемань. Позже сын зодчего, художник Александр Бенуа, в своих воспоминаниях называл церковь «простой, но изящной». В знак признательности за работу архитектору предоставили фамильный склеп в крипте храма. Здесь покоятся родители Александра Бенуа, а также его брат и сестра, умершая в младенчестве.