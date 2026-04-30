«Большой дом» на Литейном, где находится петербургское отделение ФСБ, отреставрируют

«Большой дом» признан федеральным памятником архитектуры. КГИОП опубликовал акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проекта ремонта, подготовленной реставрационной компанией «Возрождение Петербурга». Из него следует, что отремонтировать и восстановить планируют лицевые и дворовые фасады, а также крыши здания. Также рекомендовано выполнить комплексную реставрацию фасадов, балконов, террас, лестниц и дверных блоков с очисткой, ремонтом, восстановлением повреждений и защитной обработкой всех конструкций и материалов. Сейчас, как указано в документе, кровля, окна, трубы, лестницы и отмостки здания находятся неудовлетворительном состоянии.

В 1771 году на месте старого Пушечного двора началось возведение трехэтажного здания по проекту архитектора Василия Баженова. В 1865 году сооружение Старого арсенала передали в распоряжение Окружного суда и Судебной палаты. В период Февральской революции 1917 года здание суда сгорело в пожаре, а в 1929 году его окончательно разобрали. В 1931 году Президиума Облисполкома № 14 принял решение о строительстве служебного здания для ГПУ.

Возведение «Большого дома» на месте бывшего Окружного суда началось в сентябре 1931 года, здание открыли в ноябре 1932 года. Спустя два года сооружение заработало и как тюрьма. В декабре 1934 года «Большой дом» начал принимать «кировский поток» — жителей Ленинграда, арестованных по сфабрикованному делу об убийстве градоначальника Сергея Кирова, которое положило начало массовым репрессиями.

Последняя крупная реставрация этого здания проводилась в начале 2010-х. Над проектом также работали специалисты «Возрождения Петербурга». Зданию обновляли фасады за 66 миллионов рублей. Его облик тогда претерпел изменения: стены, выходящие на Захарьевскую улицу окрасили в серый цвет, а оштукатуренные части фасадов, выходящих на Шпалерную улицу и Литейный проспект, оставили желтыми.