В Петербурге началась реконструкция фабрики «Скороход». Работы в одном из корпусов одобрил КГИОП

Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал проект реставрации одного из производственных корпусов обувной фабрики «Скороход». Работы уже стартовали и, по плану, завершатся к 2029 году. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе компании «М.Г. Прайват Реконстракшн».
Речь идет о здании площадью более 10 тысяч квадратных метров на Заставской улице, 33. Проект предусматривает ремонт, реставрацию и приспособление объекта культурного наследия под современное использование.
Максим Филипович
Представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн», выступающей генпроектировщиком реставрации
Наша задача — сохранить уникальное пространство, исправить некорректные строительные вмешательства советского периода, раскрыть исторические конструкции и архитектуру фасадов. Для создания атмосферы общественного пространства все оконные проемы первых этажей опускаются до уровня земли, часть из них задействуется как входы в здание. Один из сложных и значимых этапов предстоящей работы — восстановление восьмиярусной водонапорной башни, символа фабрики.
Внутренние пространства сохранят индустриальный характер — кирпичные стены, бетонные поверхности и колонны останутся. Все работы по усилению конструкций будут выполнены так, чтобы не нарушать исторический облик.
Комплекс фабрики сформировался в конце XIX — начале XX века как часть промышленного района Московской заставы — одного из ключевых индустриальных центров Петербурга того времени. До наших дней здесь сохранился ансамбль производственных кирпичных корпусов с характерной планировкой: узкими проходами, внутренними дворами и сложной системой визуальных связей.
В 2019 году фабрику «Скороход» выкупила компания «Охта Групп», которая разработала единую концепцию редевелопмента территории: на площади 3,9 га ведется реконструкция с воссозданием исторического квартала. Лофт-квартал должен был включать апарт-отель «Скороход лофт», бизнес-центры, стрит-ритейл, общественные помещения. На территории уже работает бизнес-центр, реконструкция которого выполнена в 2022 году. В апреле 2026 года «Охта Групп» рассказала об изменении концепции редевелопмента: вместо апарт-отеля в центральном шестиэтажном здании квартала появится бизнес-центр.
