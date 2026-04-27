Покои Павла I и его супруги Марии Федоровны в Милхайловском замке отреставрируют

Стоимость контракта на ремонт помещений Михайловского замка — 384,5 млн рублей. Реставрацию музей проводит за свой счет. Подрядчика планируют выбрать 15 мая. Работы начнутся, когда их одобрят власти. Они должны завершиться к концу ноября 2028 года.

Всего в порядок приведут 15 комнат. Среди них — библиотека и спальня Павла I, овальный будуар, караульная, кабинет и гостиная Марии Федоровны, а также другие помещения. Общая площадь реставрации — около 685 квадратных метров.

Специалистам предстоит восстановить стены и полы, привести в порядок декоративные элементы из латуни, воссоздать утраченные детали лепнины и заменить старые коммуникации.

Михайловский замок построили на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны в конце XVIII века. Он задумывался Павлом I как императорская резиденция. Монарх использовал ее всего 40 дней: в ночь на 12 марта 1801 года Павла убили заговорщики в его собственной спальне. В начале 1820-х здание передали инженерному училищу, а в 1823 году оно получило название Инженерный замок. Позднее здесь располагались военные учебные заведения и советские учреждения, а в 1991 году замок вошел в состав Русского музей.