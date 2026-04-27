Эксклюзив! Мини-версию Исаакиевского собора отреставрируют впервые за 200 лет!

Экспонат, поступивший в музей в 1858 году, состоит из более чем ста деталей. Специально для проведения масштабной реставрации его разобрали, каждый фрагмент сфотографировали и пронумеровали. Работы планируют завершить к межмузейной выставке «Монферран: Non omnis moriar», которая посвящена 240-летию со дня рождения выдающегося зодчего. Она пройдет в парадных залах Музея Академии художеств в ноябре 2026 года.

К этой дате специалисты очистят поверхности всех элементов модели от пожелтевшего лака и клея, а также восполнят утраченные фрагменты и укрепление подвижных деталей. Мастера также восстановят первоначальные элементы крепления фрагментов модели, которые, по замыслу Монферрана, позволяли разбирать и собирать макет как конструктор. Для этого часть мелких деталей декора отольют из полимерной глины.

В реставрации нуждаются резьба, а также гипсовые лепные детали декора: розетки кессонов внутренних сводов, капители колонн, позолоченные элементы убранства и металлические части конструкции. Поэтому над восстановлением модели работают специалисты почти всех секций реставрационной мастерской музея — не только по декоративно-прикладному искусству, но и по масляной живописи и скульптуре.

Император Александр I утвердил проект перестройки Исаакиевского собора, представленный Монферраном, в 1818 году. Модель, полностью повторяющую первоначальный замысел храма, под руководством архитектора собрали в 1818-1819 годах. Над макетом работали живописцы, скульпторы, столяры-краснодеревщики, механики, токари — всего десять мастеров. Среди них — Паоло и Федор Брюлло, Жак Ноэль Мари Фреми, Петр Свинцов и Иван Гербер.

В мае 1820 года в присутствии чиновников Филиппа Вигеля и Августина Бетанкура модель осмотрел император. По воспоминаниями первого, Монферран задумал создать деревянную модель для того, чтобы «чем-нибудь потешить царя». В 1821 году специальный Комитет по строительству Исаакиевского собора сделал вывод, что макет демонстрирует лишь общие формы и декор собора.

Деревянная модель высотой 2,5 метра была раздвижной по центральной оси запад-восток. Благодаря этому можно было рассмотреть интерьер собора в мельчайших деталях: резной иконостас с миниатюрными иконами (к сожалению, ныне утраченный), росписи подкупольного пространства, кессонированные потолки и лепнину. Масляная краска, покрывавшая конструкции изнутри и снаружи, имитировала известняковые стены, гранит колонн и ступеней, узоры мраморного пола. В тоже время купола были покрыты настоящей позолотой.