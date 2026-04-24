Форт Тотлебен должны отреставрировать за пять лет. В нем откроют учебный центр для детей

Смольный и яхт-клуб, который арендует форт, 15 апреля договорились, что в течение двух лет последний должен законсервировать форт, а полностью отреставрировать его — за пять лет, рассказали в пресс-службе Комитета по охране памятников.

Сейчас форт управляется «Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), которое ранее сдавало его в аренду за 1 рубль на 49 лет компании «Каскад». Договор с ней в итоге расторгли из-за несогласованной вовремя проектной документации. В 2023 году форт передали в аренду «Яхт-клубу Санкт-Петербурга». Нынешний съемщик планирует создать на базе форта центр морского обучения для детей и подростков. Его ученики будут осваивать морские профессии «в условиях, которые не воспроизвести в лекционной аудитории».

Сегодня Форт Тотлебен, который основали в 1896 году по проекту и под руководством инженера-капитана А.А. Шишкина, — памятник федерального значения. Он находится примерно в 3,5 километрах от Сестрорецка. Свое нынешнее имя сооружение получило в 1910 году в честь военного инженера Эдуарда Тотлебена. После Октябрьской революции форт переименовали в «Первомайский». Военные использовали его до 1958 года. С 1990-года входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.