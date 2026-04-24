Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Форт Тотлебен должны отреставрировать за пять лет. В нем откроют учебный центр для детей

Сроки работ определили в результате мирового соглашения между Комитетом по охране памятников (КГИОП) и «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Ранее комитет требовал через суд провести консервацию, ремонт и реставрацию комплекса, которые долго не выполнялись. Об этом со ссылкой на КГИОП сообщает «Деловой Петербург».

zayatsphoto / Shutterstock

Смольный и яхт-клуб, который арендует форт, 15 апреля договорились, что в течение двух лет последний должен законсервировать форт, а полностью отреставрировать его — за пять лет, рассказали в пресс-службе Комитета по охране памятников.

Сейчас форт управляется «Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), которое ранее сдавало его в аренду за 1 рубль на 49 лет компании «Каскад». Договор с ней в итоге расторгли из-за несогласованной вовремя проектной документации. В 2023 году форт передали в аренду «Яхт-клубу Санкт-Петербурга». Нынешний съемщик планирует создать на базе форта центр морского обучения для детей и подростков. Его ученики будут осваивать морские профессии «в условиях, которые не воспроизвести в лекционной аудитории».

Сегодня Форт Тотлебен, который основали в 1896 году по проекту и под руководством инженера-капитана А.А. Шишкина, — памятник федерального значения. Он находится примерно в 3,5 километрах от Сестрорецка. Свое нынешнее имя сооружение получило в 1910 году в честь военного инженера Эдуарда Тотлебена. После Октябрьской революции форт переименовали в «Первомайский». Военные использовали его до 1958 года. С 1990-года входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: