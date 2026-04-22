Бутик-отель и офисы появятся в зданиях Института Вавилова

Также в пространстве на Биржевой линии Васильевского острова, 8-10 разместят коммерческие помещения. Об «Деловому Петербургу» рассказал гендиректор группы компаний «Арсенал» Арсений Лаптев.

В корпусах Государственного оптического института (ГОИ) откроют общественно-деловое пространство. В основном оно объединит офисы, на первые этажи заселятся коммерческие предприятия. В одном из зданий до конца года заработает дизайнерский бутик-отель Flex, говорит инвестор.

«По сути речь идет о редевелопменте целого квартала. Это важный прецедент для исторического центра, ведь в силу разных причин в центре Петербурга в основном реализуются точечные проекты», — рассказывает Лаптев. Реконструкция зданий будет поэтапной, ввод первой очереди ожидается уже в 2027 году, пишет издание.

Здания ГОИ на Кадетской линии Васильевского острова за 2,8 млрд рублей в 2025 году купила компания «Антарес» — одна из структур ГК «Арсенал». Новый собственник получил 2 гектара земли и около 48 тысяч квадратных метров помещений, в том числе главный корпус института. Часть из них занимает арт-кластер «Вавилов Лофт» компании BS Art Development Group. В августе того же года ее владелец Александр Басалыгин рассказал, что культурное пространство может закрыться через 2-3 года, так как владелец зданий собирается открыть в них жилье или апарт-отель.

