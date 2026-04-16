Усадьбу Демидовых в переулке Гривцова отремонтируют уже в этом году

Всего специалистам предстоит обновить более 16 тысяч квадратных метров фасадов. Особое внимание уделят сложным элементам здания — чугунной веранде и винтовым лестницам. Ответственность за капитальный ремонт возложена на город в лице фонда.

Усадебный дом на Гривцова, 1/64 был построен в 1750-е годы по заказу промышленника Григория Демидова. Здание на стыке барокко и классицизма служило своеобразной витриной металлургического дела семейства. Это отразилось и в декоре: барельефы с мужскими и женскими лицами выполнены из чугуна. В разные годы здесь проходили балы, литературные вечера и приемы, а в XIX веке в здании располагалось Английское собрание — первый в России джентльменский клуб. Тогда же во дворе появился кегельбан — предшественник современного боулинга.

В здании сохранились исторические элементы интерьеров. В частности, в парадных залах уцелели лепной фриз, росписи потолков, дубовая отделка стен, встроенная мебель и изразцовые печи, которые также требуют бережного восстановления.

Необходимость ремонта назрела давно. В 2022 году историко-культурная экспертиза по заказу АО «Эра» оценила состояние дома как ограниченно работоспособное: в стенах выявлены трещины, отсутствует гидроизоляция фундаментов, а часть перекрытий на чердаке находится в аварийном состоянии. Также существует риск обрушения штукатурки и отдельных элементов отделки. Дополнительный ущерб зданию мог нанести пожар, произошедший в октябре 2022 года.

При этом сам жилой дом, в состав которого входит усадьба, аварийным не признан — его износ оценивается в 66 %. Объект не имеет единого собственника и формально состоит из отдельных помещений внутри большого квартала между набережной Мойки, переулком Гривцова, Казанской улицей и переулком Антоненко.